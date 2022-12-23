Семененко об одинаковых баллах с Гуменником: «Когда Пете выставили оценки, не понимал, вроде ему ровно столько и надо для лидерства. Думаю, все были в шоке»

Фигурист Евгений Семененко рассказал, что не сразу понял, что одержал победу на чемпионате России.

Семененко и набрали одинаковые баллы по сумме двух программ, но Евгений оказался выше за счет преимущества по произвольной.

«Я обычно слежу за табло, и до проката смотрю, сколько необходимо баллов, и после смотрю табличку. А тут не обратил на это внимания. Когда Пете выставили оценки, не понимал, вроде ему ровно столько и надо для лидерства. А потом увидел, что баллы вообще одинаковые. Думаю, все были в шоке.

Каждый из нас без исключения заслужил золото. Мы стремимся к этому – к хорошим результатам. Этот пьедестал – труд и талант.

Давно хотелось хорошо выступить на чемпионате России. Самое первое выступление было неудачное, потом реабилитировался на Финале Кубка России. Потом результат лучше, но все равно неудовлетворительный. И вот сегодня получилось», – сказал Семененко.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?