Семененко об одинаковых баллах с Гуменником: «Когда Пете выставили оценки, не понимал, вроде ему ровно столько и надо для лидерства. Думаю, все были в шоке»
Фигурист Евгений Семененко рассказал, что не сразу понял, что одержал победу на чемпионате России.
Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковые баллы по сумме двух программ, но Евгений оказался выше за счет преимущества по произвольной.
«Я обычно слежу за табло, и до проката смотрю, сколько необходимо баллов, и после смотрю табличку. А тут не обратил на это внимания. Когда Пете выставили оценки, не понимал, вроде ему ровно столько и надо для лидерства. А потом увидел, что баллы вообще одинаковые. Думаю, все были в шоке.
Каждый из нас без исключения заслужил золото. Мы стремимся к этому – к хорошим результатам. Этот пьедестал – труд и талант.
Давно хотелось хорошо выступить на чемпионате России. Самое первое выступление было неудачное, потом реабилитировался на Финале Кубка России. Потом результат лучше, но все равно неудовлетворительный. И вот сегодня получилось», – сказал Семененко.
Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?
Золото одно и с этим ничего не поделаешь.
Петя тоже красавец.