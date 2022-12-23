Семененко об одинаковых баллах с Гуменником: «Когда Пете выставили оценки, не понимал, вроде ему ровно столько и надо для лидерства. Думаю, все были в шоке»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Фигурное катание

Фигурист Евгений Семененко рассказал, что не сразу понял, что одержал победу на чемпионате России.

Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковые баллы по сумме двух программ, но Евгений оказался выше за счет преимущества по произвольной.

«Я обычно слежу за табло, и до проката смотрю, сколько необходимо баллов, и после смотрю табличку. А тут не обратил на это внимания. Когда Пете выставили оценки, не понимал, вроде ему ровно столько и надо для лидерства. А потом увидел, что баллы вообще одинаковые. Думаю, все были в шоке.

Каждый из нас без исключения заслужил золото. Мы стремимся к этому – к хорошим результатам. Этот пьедестал – труд и талант.

Давно хотелось хорошо выступить на чемпионате России. Самое первое выступление было неудачное, потом реабилитировался на Финале Кубка России. Потом результат лучше, но все равно неудовлетворительный. И вот сегодня получилось», – сказал Семененко.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

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9 комментариев

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Anneta28
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Мальчики, вы самые лучшие - талантливые, умные, скромные! Дай Бог вам всего самого лучшего!
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Алеся Ткаченко
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Женя всегда очень вежливо отвечает умничка
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Kareglazaya
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Оба молодцы. И оба даже немного загрустили из-за того что не было очевидной победы одного из них.
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Katerina Sunny
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Как же здорово, что и Пётр и Евгений после борьбы за золото говорят уважительно друг о друге.
Золото одно и с этим ничего не поделаешь.
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Agnidev
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Уважаю Женю за характер. Люблю за своеобразную харизму. Расти дальше, чемпион!
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Sincere
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Женек красавец, чемпионские прокаты. Рада за него! Прекрасное получилось возвращение после того злосчастного падения на шоу и сотрясения мозга.
Петя тоже красавец.
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Osik92
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Предсказания журанкова почти сбылись
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maalry
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Мальчики хорошие, добродушные)
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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Какие же они оба классные 😭
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