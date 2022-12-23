Петр Гуменник: «Сложно назвать мой прокат чемпионским, так что то, что я второй, меня устраивает»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник заявил, что его прокат произвольной программы на чемпионате России в Красноярске сложно назвать чемпионским.

В сумме он набрал такие же баллы, как и победитель Евгений Семененко, но уступил из-за того, что получил меньше за произвольную.

«Я знал, какой у меня отрыв. Знал, сколько набрал Женя. Когда увидел баллы – чуть-чуть зрение у меня просело после проката. Сперва там, где десятые, увидел не шестерку, а восьмерку. Потом прозрел, увидел одинаковые баллы.

Насколько я помню, побеждает тот, кто больше набирает в произвольной, так что моментально все понял. Оставалось только смириться с результатом.

Сегодня не так удачно получилось откатать. Наверное, сложно назвать такой прокат чемпионским, так что то, что я второй – это меня устраивает. Не хватило немножко уверенности в себе, это первый чемпионат России, где я реально мог победить. Наверное, с первой попытки это сделать сложно.

Надеюсь, что в следующий раз будет первое место. Так как я люблю улучшать свой результат постепенно, а сейчас у меня отставание – 0 сотых, то придется побеждать.

Баллы действительно очень большие, я таких вживую еще не видел. Но я знал контент Жени и знал, что с моим чистым прокатом могут набрать не меньше. Единственная мысль возникла – у меня нет права на ошибку. У меня есть только запас в 5 баллов, и желательно его не растерять», – сказал Гуменник.

Подписывайтесь на крупнейший телеграм-канал о фигурном катании на русском языке

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
letochka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Весьма спорное 1-е место, как по мне. Да, Петр не был идеален, но такие высокие оценки Евгения очень и очень спорны.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Достойно, Пётр. Я всё равно за него рада. Прошлый сезон был очень непростым, так вымахал, так колбасило его на прыжках, так страшно падал. Этот тоже начинался не самым лучшим образом. Но смог преодолеть сложности и, наконец, попасть в тройку ЧР.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Здравый@смысл@
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Крута! Любимая девочка)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
очень жаль, ублажают профессора, обидно(
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Здравый@смысл@
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Jessi
Эх, Петя, ты ещё и хороший такой ❤️
Папа у Пети священник , наверняка учит быть благодарным и скромным)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Popotasha
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какой же он умница всё таки :) Уметь достойно принимать поражения - отдельное достижение.
Для меня сегодня два чемпиона, потому что и Петя, и Женя были достойны золотой медали. Самое прекрасное, что есть два таких отличных парня, которые готовы бороться и побеждать. Даже три - сюда можно включить и графа Резанова-Мозалева, с которым сегодня так несправедливо обошлись.

P.S. Вспомнила, как Плющенко с Ягудиным спустя 20 лет медали делят... Им бы поучиться у этих мальчишек. Впрочем, о чём это я - любой из этих парней умнее и воспитаннее их в десять раз.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maalry
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ты ж моя умница❤Все верно, поражения-это тоже огромный опыт и стимул совершенствоваться, и потом кататься так, чтобы ни у кого не возникло ни единого вопроса, кто лучший👏💪
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Петя - умничка! На следующем ЧР, уверена, доберётся до верхней ступени!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оз
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tull
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мое почтение. Чемпионское поведение. Судьба вернет должок.
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даша Лавренова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не сомневалась в правильной реакции Пети. Так держать, ещё есть возможность взять золото на ФГП. В этом сезоне он шикарен, но и соперники очень достойные
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
private dancer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Для меня всё равно Петя чемпион !
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эх, Петя, ты ещё и хороший такой ❤️
+35
0
+35
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий