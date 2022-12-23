Петр Гуменник: «Сложно назвать мой прокат чемпионским, так что то, что я второй, меня устраивает»

Фигурист Петр Гуменник заявил, что его прокат произвольной программы на чемпионате России в Красноярске сложно назвать чемпионским.

В сумме он набрал такие же баллы, как и победитель Евгений Семененко, но уступил из-за того, что получил меньше за произвольную.

«Я знал, какой у меня отрыв. Знал, сколько набрал Женя. Когда увидел баллы – чуть-чуть зрение у меня просело после проката. Сперва там, где десятые, увидел не шестерку, а восьмерку. Потом прозрел, увидел одинаковые баллы.

Насколько я помню, побеждает тот, кто больше набирает в произвольной, так что моментально все понял. Оставалось только смириться с результатом.

Сегодня не так удачно получилось откатать. Наверное, сложно назвать такой прокат чемпионским, так что то, что я второй – это меня устраивает. Не хватило немножко уверенности в себе, это первый чемпионат России, где я реально мог победить. Наверное, с первой попытки это сделать сложно.

Надеюсь, что в следующий раз будет первое место. Так как я люблю улучшать свой результат постепенно, а сейчас у меня отставание – 0 сотых, то придется побеждать.

Баллы действительно очень большие, я таких вживую еще не видел. Но я знал контент Жени и знал, что с моим чистым прокатом могут набрать не меньше. Единственная мысль возникла – у меня нет права на ошибку. У меня есть только запас в 5 баллов, и желательно его не растерять», – сказал Гуменник.

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