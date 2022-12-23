Татьяна Тарасова: «Семененко уникально катал. Он просто заворожил меня своей произвольной программой»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России мужское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала уникальным катание Евгения Семененко, который сегодня победил на чемпионате России в Красноярске.

Сегодня Семененко занял первое место, набрав равное количество баллов по сумме программ с Петром Гуменником. Чемпион определялся по лучшему результату в произвольной.

«Семененко уникально катал. Просто уникально, по моему понятию! Он просто заворожил меня своей произвольной программой.

Семененко говорил, что у него есть прогресс в короткой программе? Да, я согласна с ним! Выступление Гуменника? Гуменник катался потрясающе! Небольшие помарки были, но это ерунда. Была настоящая борьба!» – сказала Тарасова.

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