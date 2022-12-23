Татьяна Тарасова: «Семененко уникально катал. Он просто заворожил меня своей произвольной программой»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала уникальным катание Евгения Семененко, который сегодня победил на чемпионате России в Красноярске.

Сегодня Семененко занял первое место, набрав равное количество баллов по сумме программ с Петром Гуменником. Чемпион определялся по лучшему результату в произвольной.

«Семененко уникально катал. Просто уникально, по моему понятию! Он просто заворожил меня своей произвольной программой.

Семененко говорил, что у него есть прогресс в короткой программе? Да, я согласна с ним! Выступление Гуменника? Гуменник катался потрясающе! Небольшие помарки были, но это ерунда. Была настоящая борьба!» – сказала Тарасова.