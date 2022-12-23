Илья Яблоков: «Мой косяк в том, что не смог после падения сразу собраться быстро с мыслями. Перейти в состояние стояния»

Фигурист Илья Яблоков прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Красноярке (11-е место).

«Рано стал добавлять четверной после операции? Думаю, не рано. Надо было через это пройти еще раз после травмы. Поставил задачу, к сожалению, не смог ее выполнить. Но ничего, двигаемся дальше. Спортивная карьера на этом не заканчивается, наоборот, мотивация двигаться дальше. После каждого падения надо встать суметь, дальше двигаться. Это хороший опыт.

Как с ногой? Начали риттбергер восстанавливать, начала чуть-чуть беспокоить. Но в целом уже лучше, колено выдерживает почти все нагрузки. Мы старались подготовить риттбергер к чемпионату России, на тренировках уже получалось чисто катать. Даже если падал, то мог как-то собраться. Здесь не получилось. После двух падений такого еще не было, но ничего.

Сказал тренеру, что это мой косяк? Мой косяк в том, что не смог после падения сразу собраться быстро с мыслями. Перейти в состояние стояния, так скажем, ха-ха. Риттбергер за собой повлек тулуп и дальше разлад в моей программе.

На этапах в Москве и в Перми было тяжеловато, ножки камнем небольшим встали и не хотели двигаться. Но надо было головой себя заставлять. Не встану же я на льду посередине и не скажу, что я все.

Подводя итог этого года, хочу сказать, что после травмы был тяжелый период, восстанавливался. восстановление до сих пор происходит, возвращение четверных. Дело это непростое, но что делать? Надо двигаться дальше, не стоять же на месте. Надо ребят догонять, перегонять стараться.

Какие планы на оставшийся чемпионат? Сейчас у нас два дня здесь. Посмотрим, другие виды, посмотрим, как девочки, пары себя покажут. Понаблюдаем, поболеем – вот так планируем допроводить чемпионат», – сказал Яблоков.