Илья Авербух: «У Гуменника очень хорошие шансы на победу на чемпионате России. Он хорошо готов, молод, у него много сил»

Хореограф Илья Авербух считает, что у хорошие шансы на победу в чемпионате России.

Гуменник занял первое место в короткой программе на турнире в Красноярске. Вторым идет , третьим – .

«Думаю, у Гуменника очень хорошие шансы на победу, он очень хорошо готов, он молод, у него много сил. Думаю, ему по силам чисто откатать произвольную программу.

Я очень рад за Женю Семененко, видно, что он в хорошей форме, надеюсь, он справится с произвольной программой, эту программу ему ставил я, она получилась яркой, очень современной и актуальной, поэтому я надеюсь, что у него все получится, как и у Мозалева, с которым я тоже работал.

В первой тройке борются две мои программы, было видно, что Мозалев сейчас тоже хорошо готов, поэтому будет красивая битва», – сказал Авербух.

23 декабря фигуристы выступят с произвольными программами.

Неужели в фигурке будет внезапный чемпион? Гуменник – лидер, его тренер разрыдалась прямо на оценках