Илья Авербух: «У Гуменника очень хорошие шансы на победу на чемпионате России. Он хорошо готов, молод, у него много сил»
Хореограф Илья Авербух считает, что у Петра Гуменника хорошие шансы на победу в чемпионате России.
Гуменник занял первое место в короткой программе на турнире в Красноярске. Вторым идет Евгений Семененко, третьим – Андрей Мозалев.
«Думаю, у Гуменника очень хорошие шансы на победу, он очень хорошо готов, он молод, у него много сил. Думаю, ему по силам чисто откатать произвольную программу.
Я очень рад за Женю Семененко, видно, что он в хорошей форме, надеюсь, он справится с произвольной программой, эту программу ему ставил я, она получилась яркой, очень современной и актуальной, поэтому я надеюсь, что у него все получится, как и у Мозалева, с которым я тоже работал.
В первой тройке борются две мои программы, было видно, что Мозалев сейчас тоже хорошо готов, поэтому будет красивая битва», – сказал Авербух.
23 декабря фигуристы выступят с произвольными программами.
Неужели в фигурке будет внезапный чемпион? Гуменник – лидер, его тренер разрыдалась прямо на оценках
Комментарии