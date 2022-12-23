Попова о Худайбердиевой и Базине: «Когда первая пара в каждом выступлении допускает ошибки, стоит задуматься, что как-то нужно менять подготовку»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин чемпионат России Егор Базин Бетина Попова Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Хореограф Бетина Попова прокомментировала победу танцевального дуэта Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин на чемпионате России в Красноярске.

Худайбердиева допустила падения в ритм-танце и произвольном танце.

«Мы увидели совершенно замечательные прокаты второго и третьего мест. Они были яркие и качественные. А у Егора и Лизы опять, к сожалению, серьезнейшая ошибка. Если вчера она была в транзишене, то сегодня это сорванный элемент.

Когда первая пара в каждом выступлении допускает ошибки, стоит задуматься, что как-то нужно менять подготовку, как-то исправлять все это в голове. В этом сезоне, когда пришла ответственность, что они могут стать первой парой, пошли ошибки. И раз ребята не выдерживают эту ответственность, с этим нужно как-то работать. Потенциально они могут быть очень хорошими.

Сам прокат был очень аккуратным, они старались не упасть. Катались не на разрыв аорты, как второе-третье места, а показали катание на удержание, лишь бы не совершить ошибку. К сожалению, еще больше зажались и допустили ошибку.

Наверное, впервые в России и, может быть, в мире чемпион в танцах с двумя падениями. Вины ребят нет. Видимо, есть системная ошибка, которую нужно всей командой разобрать.

И это нельзя назвать ошибкой судей, потому что у них есть замедленные повторы, которых у нас нет, возможно, у других пар были мелкие ошибки, которые мы не видели. А Лиза и Егор были точнее в мелких деталях. Наверное, Александр Жулин, как и я, привык, что в танцах не падают», – сказала Попова.

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15 комментариев

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Allbee
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А что так осторожна в комментариях?
Когда надо было качественно утрамбовать Щербакову , не скупилась на комментарии.
А тут вроде как в теме, может каждый элемент разложить. Неужели Худобагины накатали всем остальным на то, чтоб падания отыграть? Ну расскажите нам
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Самая цитируемая и вообще недура
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Ответ garovatat
ну да ну да)) с черного хода просочились, пока все как дураки у парадного толпились
В том году Х громче всех кричала в сторону ДС:"Почему без очереди?! вас тут не стояло!". Дождалась девка своего звёздного часа)) от счастья аж на ногах не стояла.
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Brokkoli
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Фейковые чемпионы
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Kareglazaya
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Ответ garovatat
А все-таки, с чего решили что ХБ - это первая пара?
Потому что те, кто по результатам прошлогоднего ЧР их обошёл, сейчас не выступают. А тот факт, что появилось много новых пар, судей, похоже, не очень интересует)
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Сладкий пончик
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Как раз наоборот, менять ничего не надо - первые и так.
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garovatat
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Так они занимали же, номерок с очередью на руке! А остальных там не стояло!
ну да ну да)) с черного хода просочились, пока все как дураки у парадного толпились
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garovatat
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Ответ Iuliia Timofeyeva
Ну блир, у них золотая медаль ЧР теперь, так и решили..
логичненько)))
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Алексей ПК
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А в вопрос журналиста уже содержалась текущая повестка.
Вопрос - сколько должны были вычесть за падение и сколько вычли?
Вот в этом весь вопрос. И это вопрос не к тренерам, не к спортсменам бывшим, а к специалистам по судейству.
Если он и есть и мы так прям не доверяем официальным судьям соревнований!
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Iuliia Timofeyeva
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Ответ garovatat
А все-таки, с чего решили что ХБ - это первая пара?
Ну блир, у них золотая медаль ЧР теперь, так и решили..
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Самая цитируемая и вообще недура
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Ответ garovatat
А все-таки, с чего решили что ХБ - это первая пара?
Так они занимали же, номерок с очередью на руке! А остальных там не стояло!
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Osik92
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Объективно даже на третье место не накатали
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NataliaB.3003
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Бетина, им совесть нужно менять.Или хотя бы вспомнить о ней. Включая судей.
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Испанский стыд. Какой позор.
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Дружба11
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Бетина да жги напалмом,что с таким церемонится-ведь со своими можешь под их каток попасть....
здесь был договорняк когда все распилили заранее-иначе не было бы такого треша
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garovatat
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А все-таки, с чего решили что ХБ - это первая пара?
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