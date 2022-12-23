Попова о Худайбердиевой и Базине: «Когда первая пара в каждом выступлении допускает ошибки, стоит задуматься, что как-то нужно менять подготовку»

Хореограф Бетина Попова прокомментировала победу танцевального дуэта – на чемпионате России в Красноярске.

Худайбердиева допустила падения в ритм-танце и произвольном танце.

«Мы увидели совершенно замечательные прокаты второго и третьего мест. Они были яркие и качественные. А у Егора и Лизы опять, к сожалению, серьезнейшая ошибка. Если вчера она была в транзишене, то сегодня это сорванный элемент.

Когда первая пара в каждом выступлении допускает ошибки, стоит задуматься, что как-то нужно менять подготовку, как-то исправлять все это в голове. В этом сезоне, когда пришла ответственность, что они могут стать первой парой, пошли ошибки. И раз ребята не выдерживают эту ответственность, с этим нужно как-то работать. Потенциально они могут быть очень хорошими.

Сам прокат был очень аккуратным, они старались не упасть. Катались не на разрыв аорты, как второе-третье места, а показали катание на удержание, лишь бы не совершить ошибку. К сожалению, еще больше зажались и допустили ошибку.

Наверное, впервые в России и, может быть, в мире чемпион в танцах с двумя падениями. Вины ребят нет. Видимо, есть системная ошибка, которую нужно всей командой разобрать.

И это нельзя назвать ошибкой судей, потому что у них есть замедленные повторы, которых у нас нет, возможно, у других пар были мелкие ошибки, которые мы не видели. А Лиза и Егор были точнее в мелких деталях. Наверное, , как и я, привык, что в танцах не падают», – сказала Попова.