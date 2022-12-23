Муж Худайбердиевой: «Не представляю, как ты справилась с тем, что навалилось на тебя за последние 10 дней: от стресса и бессонницы до гриппа с жесткими осложнениями»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Продюсер Первого канала, муж фигуристки Елизаветы Худайбердиевой Кирилл Благов отреагировал на победу супруги на чемпионате России в Красноярске.

Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным. Она допустила падения в ритм-танце и произвольном танце.

«Коть, я бесконечно тобой горжусь. Не представляю, как ты справилась с тем, что навалилось на тебя за последние десять дней: от стресса и бессонницы до гриппа с жесткими осложнениями.

Мы приезжали по утрам на каток, и тебе было нелегко просто дойти от парковки до ледового. Я не понимал, как ты тренируешься в таком состоянии. Прокат за прокатом ты находила в себе силы, энергию и сохраняла при этом оптимизм, даже когда стало плохо после перелета и не становилось лучше уже в Красноярске.

В моем понимании спорт – это не только про то, чтобы всегда быть безупречным, а еще и про то, чтобы не сдаваться, когда быть безупречным по разным причинам не получается. Бороться, когда нет сил, оставаться верным себе и верить в дело, которым занимаешься.

Знаю, ты веришь. А я верю в тебя, как в себя. Мы оба знаем, что тебе все по силам, а я всегда буду рядом», – написал Благов.

Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами

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