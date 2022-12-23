Муж Худайбердиевой: «Не представляю, как ты справилась с тем, что навалилось на тебя за последние 10 дней: от стресса и бессонницы до гриппа с жесткими осложнениями»

Продюсер Первого канала, муж фигуристки Кирилл Благов отреагировал на победу супруги на чемпионате России в Красноярске.

Худайбердиева выступает в танцах на льду с . Она допустила падения в ритм-танце и произвольном танце.

«Коть, я бесконечно тобой горжусь. Не представляю, как ты справилась с тем, что навалилось на тебя за последние десять дней: от стресса и бессонницы до гриппа с жесткими осложнениями.

Мы приезжали по утрам на каток, и тебе было нелегко просто дойти от парковки до ледового. Я не понимал, как ты тренируешься в таком состоянии. Прокат за прокатом ты находила в себе силы, энергию и сохраняла при этом оптимизм, даже когда стало плохо после перелета и не становилось лучше уже в Красноярске.

В моем понимании спорт – это не только про то, чтобы всегда быть безупречным, а еще и про то, чтобы не сдаваться, когда быть безупречным по разным причинам не получается. Бороться, когда нет сил, оставаться верным себе и верить в дело, которым занимаешься.

Знаю, ты веришь. А я верю в тебя, как в себя. Мы оба знаем, что тебе все по силам, а я всегда буду рядом», – написал Благов.

Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами