Базин о победе на ЧР с падениями: «Я не буду объяснять, надо почитать правила. Мы довольны собой»

Российский фигурист прокомментировал победу в танцах на льду на чемпионате России-2023 в дуэте с .

Худайбердиева и Базин падали в обеих программах, но взяли золото.

«Я не буду объяснять, надо прочитать правила. Что бы я сейчас ни сказал, это вырвется и полетит куда надо.

Турнир сложился очень тяжело, очень напряженная и нервная была подготовка. Мы полностью себя отдали на всех тренировках. На данный момент мы довольны собой. Тем, что стали чемпионами России.

В кисс-энд-край были смешанные эмоции. Расстройство от наших ошибок во время проката и в то же время удовлетворение от результат. Многих ребят тут сваливает грипп, Лиза каталась после болезни, она молодец, что справилась, после выступления эти эмоции выплеснулись.

Осадок у нас остался после нашего катания, но было бы глупо не радоваться нашему результату. Это шло бы вразрез тому, что я каждый день прихожу на тренировку», – рассказал Базин.

Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами