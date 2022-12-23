Жулин о танцах на льду на чемпионате России: «Прокомментировать судейство не могу. Я ничего не понимаю»
Тренер Александр Жулин прокомментировал выступление своих дуэтов на чемпионате России в Красноярске.
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд завоевали серебро, Софья Тютюнина и Андрей Багин стали четвертыми. Победу одержали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, допустившие падения в обоих танцах.
«Прокаты у обеих моих пар очень средние, будем работать дальше. Прокомментировать судейство не могу. Я ничего не понимаю», – сказал Жулин.
И это плохо.
А хорошо, что остальные борются. Молодцы!