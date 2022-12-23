Жулин о танцах на льду на чемпионате России: «Прокомментировать судейство не могу. Я ничего не понимаю»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин чемпионат России судьи Егор Базин Андрей Багин Павел Дрозд Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Софья Тютюнина Фигурное катание

Тренер Александр Жулин прокомментировал выступление своих дуэтов на чемпионате России в Красноярске.

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд завоевали серебро, Софья Тютюнина и Андрей Багин стали четвертыми. Победу одержали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, допустившие падения в обоих танцах.

«Прокаты у обеих моих пар очень средние, будем работать дальше. Прокомментировать судейство не могу. Я ничего не понимаю», – сказал Жулин.

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45 комментариев

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Саша Кутузова
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Ответ Ветерок1
Ворон ворону глаз не выклюет. Вот и вся "блестящая" суть ответа Жулина.
А что вам не понравилось? Тренер честно не первый раз говорит, что «ничего не понимаю». У него для этого Дурнев есть.)
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Alla Belova
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Ответ Ветерок1
Жулин сам в этой грязи по уши. Если он откроет рот, то ему быстро есть что припомнить. Вот и морозится. Включает дурака.
Жулин морозится - блестяще! До этого Морозов жулился))
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просто болельщица
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Да все он понимает." Прокаты у обеих моих пар очень средние". Очень средние - это еще мягко сказано. Но серебро себе в актив он все-таки положил.
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Татьяна Кууль
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Ответ Milorada K
А мы всё понимаем. Пришла очередь жён. Дочи хоть не спотыкались о воздух.
Брависсимо
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Ветерок1
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Ответ garovatat
Я/МЫ ЖУЛИН ))
Чур меня!
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Ветерок1
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Ответ Саша Кутузова
Блестящий ответ!
Ворон ворону глаз не выклюет. Вот и вся "блестящая" суть ответа Жулина.
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Ветерок1
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Ответ tanya_1111
Даже Жулин не хочет ввязываться в эту грязь.
Жулин сам в этой грязи по уши. Если он откроет рот, то ему быстро есть что припомнить. Вот и морозится. Включает дурака.
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Kareglazaya
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Всё он понимает. Но правильно делает, что не комментирует - ситуацию это бы не изменило, а его ученикам могло бы навредить.
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Другой мир
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Ответ Vendetta4111323
Жулин просто чтит Кодекс этики и решил не нарываться на штрафы)) Знатно придумано, твори в судействе любой произвол, а комментировать никто права не имеет
так Шанаева тоже на серебро не накатала...
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Verysia
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Ответ Irina29
А кто тогда понимает? Вообще странно, что тренер не разбирается в судействе, а как тогда тренирует?
Разбирается, конечно, но судейство не понимает.
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Olenk@
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Мы тоже не понимаем, почему ШД с ошибками выше ШН)
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Orange carrot
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Да ладно, когда Багин вынес на этапе всех своим гениальным катанием, то Жулин не удивлялся. А тут на тебе.
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Lukeria
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Поерничал)))
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Юлия Величко
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Ответ Milorada K
А мы всё понимаем. Пришла очередь жён. Дочи хоть не спотыкались о воздух.
Я думаю тут дело не в жёнах, а в должке с прошлого сезона и в том, что ХБ остались единственной парой, кто выступал по взрослым на международке.
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Блинчик
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Iomov
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Ответ в стиле покойного Горшкова(Царствие небесное)
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Пользователь заблокирован
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Ответ крюк-выкрюк карвингом
в "своём" виде "ничего не понимает", но зато в женскую одиночку лезть - комментировать, - среди первых😏
А первый это ты😁
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Блинчик
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Lolka12
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Ну хоть на счет своих пар объективен, очень средне прокатили обе пары 🙈
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Anneta28
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Александр, если не понимаете, спросите у Дурнева, он же тех. специалист или пусть он сам прокомментирует.
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Анатолий Кон
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Все ты понимаешь Йося
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zadonbasss
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Жулин никогда с таким не сталкивался)
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Алексей ПК
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Уходят в шоу и ослабляют вид.
И это плохо.
А хорошо, что остальные борются. Молодцы!
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Е...С
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Ответ Milorada K
А мы всё понимаем. Пришла очередь жён. Дочи хоть не спотыкались о воздух.
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garovatat
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Ответ Юля Глаголева
Мы все второй день Жулин 🤷
Я/МЫ ЖУЛИН ))
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