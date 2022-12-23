Шанаева о победе Худайбердиевой и Базина: «Раньше если пара падала, то она отлетала. Сегодня они были первыми»

Российские фигуристы и прокомментировали победу и на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Шанаева и Дрозд стали вторыми, уступив Худайбердиевой и Базину, несмотря на то, что у победителей были падения в обеих программах.

«Раньше если пара падала, то она отлетала. Но это надо смотреть замедленный повтор, искать... Сегодня они были первыми», – сказала Шанаева.

«Мы не совсем компетентны, чтобы давать оценки. Считаю, мы достойно провели чемпионат России. Мы будем еще лучше и будем еще сильнее. Дорогу осилит идущий, а слабые сломаются. Нас ничего не сломает.

Сегодня морально было сложно, напряжение нарастает, хотелось показать лучший результат. Мы можем больше, сегодня не обошлось без помарочек. Не сказать, чтобы серьезных, но это стимул работать дальше. Мы проделали гигантскую работу, это отмечает не только наша команда, но и все, у кого есть глаза. Для нас очень важно, что наше творчество востребовано», – отметил Дрозд.

Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами