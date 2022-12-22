Авербух о ритм-танце на чемпионате России: «Лидерство Худайбердиевой и Базина было прогнозируемо. Будем верить, что в произвольном танце у них все получится»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал итоги ритм-танца на чемпионате России в Красноярске.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин лидируют, несмотря на падение партнерши.

«Танцевальный турнир получился достаточно драматичным. Явные фавориты Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступили не столь успешно, как им хотелось, были допущены две ошибки, но их отрыв настолько велик, что проиграв самим себе по баллам, они больше никому не уступили.

В отсутствие [Александры] Степановой и [Ивана] , [Глеба] и [Дианы] лидерство Елизаветы и Егора было прогнозируемо. Будем верить, что в произвольном танце у них все получится, и они покажут свой максимум.

Очень приятное впечатление произвели Елизавета Пасечник и Максим Некрасов, которые заняли третье место, и Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, занявшие второе. Разрыв у них небольшой – 0,12 балла, все будет решаться в произвольной программе, это пары примерно одного уровня, они неплохо смотрелись», – сказал Авербух.

и снялись с соревнований из-за болезни партнерши.

«К сожалению, Василиса сильно заболела, они надеялись до последнего выступить, но приняли решение сняться. Конечно, эта пара украсила бы турнир, и уверен, они боролись бы за тройку», – добавил Авербух.

Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами