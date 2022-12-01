«Очень жаль. Дэвис и Смолкин – лидеры нашей сборной». Авербух о том, что дуэт пропустит чемпионат России

Хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин пропустит чемпионат России.

Фигуристы тренируются в США. Соревнования пройдут в Красноярске 20-25 декабря.

«Очень жаль. Ребята являются лидерами нашей сборной. В прошлом сезоне они блестяще выступали. Но у нас подросли молодые ребята, у них будет больше шансов завоевать титул», – сказал Авербух «Матч ТВ».

«Диана с Глебом являются заочными лидерами команды на чемпионате России. В отсутствие Степановой с Букиным и Синициной с Кацалаповым они считались первым номером.

Я видел их тренировочные прокаты – достаточно большая и интересная работа. Было бы очень интересно посмотреть, как они будут соревноваться. Мы ждали их приезда.

Однако турнир будет все равно очень увлекательным. Появилось много интересных и самобытных пар, есть за кем следить. Чемпионат России будет очень интересным.

Будем надеяться, что Диана с Глебом продолжат выступать в сборной команде России», – цитирует Авербуха «Чемпионат.com».

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