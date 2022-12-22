Бетина Попова: «Непонятно, как в танцах люди с падением и с такими серьезными спотыканиями могут лидировать, учитывая, что другие ребята выполняли более чисто»

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Экс-фигуристка, хореограф Бетина Попова прокомментировала результаты ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию.

После ритм-танца лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. 

«К сожалению, в танцах мы не увидели очень уверенных прокатов и лидерских выступлений. У лидеров две серьезные ошибки, с падением.

Немного непонятно, как в танцах люди с падением и с такими серьезными спотыканиями могут лидировать, учитывая, что другие ребята выполняли более чисто. Странная сложилась ситуация.

Было классное, эффектное выступление у Елизаветы Пасечник и Максима Некрасова. Хороши были Дарио Чиризано с Ириной Хаврониной. Они были яркими.

Было видно, что партнерше немного тяжело, это нервы, болезнь или усталость. Из остальных пар выделить некого.

Пара Диана Дэвис – Глеб Смолкин – это достаточно высокий уровень катания, у них опыт выступления на Олимпиаде, интересная в этом сезоне произвольная. С их присутствием чемпионат приобрел бы.

Но у нас, к сожалению, отсутствует очень интересная пара Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол, которые могли ворваться в борьбу за тройку и даже лидерство.

Какой-то невеселый и нерадужный получился короткий танец. Надеемся, что все соберутся на произвольную программу. У нас много молодых пар, которые могут показывать что-то интересное», – сказала Попова.

Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами

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