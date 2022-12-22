Бетина Попова: «Непонятно, как в танцах люди с падением и с такими серьезными спотыканиями могут лидировать, учитывая, что другие ребята выполняли более чисто»

Экс-фигуристка, хореограф прокомментировала результаты ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию.

После ритм-танца лидируют и Егор Базин.

«К сожалению, в танцах мы не увидели очень уверенных прокатов и лидерских выступлений. У лидеров две серьезные ошибки, с падением.

Немного непонятно, как в танцах люди с падением и с такими серьезными спотыканиями могут лидировать, учитывая, что другие ребята выполняли более чисто. Странная сложилась ситуация.

Было классное, эффектное выступление у Елизаветы Пасечник и Максима Некрасова. Хороши были Дарио Чиризано с . Они были яркими.

Было видно, что партнерше немного тяжело, это нервы, болезнь или усталость. Из остальных пар выделить некого.

Пара Диана Дэвис – Глеб Смолкин – это достаточно высокий уровень катания, у них опыт выступления на Олимпиаде, интересная в этом сезоне произвольная. С их присутствием чемпионат приобрел бы.

Но у нас, к сожалению, отсутствует очень интересная пара – , которые могли ворваться в борьбу за тройку и даже лидерство.

Какой-то невеселый и нерадужный получился короткий танец. Надеемся, что все соберутся на произвольную программу. У нас много молодых пар, которые могут показывать что-то интересное», – сказала Попова.

Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами