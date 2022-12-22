Ирина Хавронина переболела гриппом с высокой температурой перед чемпионатом России
Тренер Алексей Горшков рассказал, что Ирина Хавронина перед отъездом на чемпионат России в Красноярск серьезно переболела гриппом с высокой температурой.
Хавронина и Дарио Чиризано занимают пятое место после ритм-танца.
«Сейчас-то уже бессмысленно говорить об этом. Но кататься оказалось действительно тяжелее, чем предполагали сами ребята», – сказал Горшков.
Также он прокомментировал слова хореографа Илья Авербуха о канадском скольжении о Елизаветы Пасечник и Максима Некрасова, которые идут третьими.
«В катании ребят есть такие вещи, которыми отличались в свое время Мари-Франс Дюбрей – Патрис Лозон. Это раскатистость, мягкость, длинные ребра. Все это рождает тот стиль, которого, на мой взгляд, очень не хватает сейчас российским танцам», – добавил тренер.
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