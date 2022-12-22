Ирина Хавронина переболела гриппом с высокой температурой перед чемпионатом России

Тренер Алексей Горшков рассказал, что перед отъездом на чемпионат России в Красноярск серьезно переболела гриппом с высокой температурой.

Хавронина и занимают пятое место после ритм-танца.

«Сейчас-то уже бессмысленно говорить об этом. Но кататься оказалось действительно тяжелее, чем предполагали сами ребята», – сказал Горшков.

Также он прокомментировал слова хореографа о канадском скольжении о и , которые идут третьими.

«В катании ребят есть такие вещи, которыми отличались в свое время Мари-Франс Дюбрей – Патрис Лозон. Это раскатистость, мягкость, длинные ребра. Все это рождает тот стиль, которого, на мой взгляд, очень не хватает сейчас российским танцам», – добавил тренер.