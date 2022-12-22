Дарио Чиризано: «Все удалось, мы хорошо проехали. Волнения из‑за того, что первый взрослый чемпионат России, не было»

Фигурист Дарио Чиризано, выступающий в танцах на льду в дуэте с , оценил их прокат ритм-танца на чемпионате России в Красноярске, а также высказался об организации соревнований.

Дуэт получил за ритм-танец 75,27 балла. Хавронина после проката почувствовала себя нехорошо и не общалась с журналистами.

«Все удалось, мы хорошо проехали. Зрители хорошо встретили. Сегодня на трибунах много моих друзей, они поддерживали.

Как оценки? Нормально. Что с Ирой? Устала после проката. Сегодня, видимо, чуть сильнее, чем обычно.

Волнения из‑за того, что первый взрослый чемпионат России, не было. Для нас каждый старт важен, взрослый или юниорский = мы должны выкладываться на максимум, что мы и делали.

Здесь чуть лучше организация, чем на юниорских стартах. Но у нас и юниорские соревнования очень хорошо проводятся. Площадка отличная! Спасибо! Наконец‑то нормальная площадка, а не маленькая.

Разница во времени? Мне все равно. Надо лечь спать – я лег. Надо встать – я встал. С этим нет проблем.

Второй стартовый номер – отлично! Размялись, хорошо проехали, самое то! Переживать из‑за других? Нет такого. Надо уметь выступать под любым номером.

Для нас значения не имеет. Если в конце выступаешь, можешь еще успеть перевязать коньки после разминки, а так не успеешь», – сказал Чиризано.