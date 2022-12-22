Александр Жулин: «Шанаева и Дрозд прокатались неплохо. У Тютюниной и Багина низковата оценка за технику, будем смотреть, анализировать, что не так»

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Тренер Александр Жулин прокомментировал выступление своих подопечных в ритм-танце на чемпионате России. 

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд заняли второе место с 79,60 баллами, Софья Тютюнина и Андрей Багин – четвертые (75,99). 

«Шанаева и Дрозд прокатались неплохо. У Тютюниной и Багина низковата оценка за технику, будем смотреть, анализировать, что не так. В принципе, все прошло достаточно ровно.

Есть, конечно, разница между этим чемпионатом России и предыдущими, где был отбор на чемпионаты Европы и мира, но у ребят все нормально с мотивацией, они сами все понимают, не избалованы главными стартами», – сказал Жулин.

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