Шанаева о распаде дуэта Морозов – Нарижный: «Доезжают до чемпионата России сильнейшие. Карма? Может быть, и так»

Фигуристка Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду в паре с Павлом Дроздом, высказалась о распаде дуэта ее бывшего партнера Девида Нарижного с .

Морозов и Нарижный встали в пару перед текущим сезоном. Они выиграли два этапа серии Гран-при России, но после этого дуэт распался.

«Доезжают до чемпионата России сильнейшие. Они, как я слышала, встают в новые пары, но надо еще выйти на лед. Карма? Может быть, и так», – сказала Шанаева.

Также Шанаева и Дрозд оценили свое выступление с ритм-танцем на чемпионате России. Они идут вторыми, получив 79,60 балла.

«Прокатом довольны, очень классно, что удалось. Мы копили энергию, уже конец декабря, новогоднее настроение. Хотелось ярко завершить год», – сказал Дрозд.

«Оценки? У меня немножко плохое зрение... Мы настолько довольны внутренним ощущением, что я даже не успела разглядеть. Увидела второе место – и ладно. Еще произволка... Главное теперь хорошо ее откатать», – отметила Шанаева.

«Сразу после проката ты погружен в эту феерию. Не надо распаляться. Вообще у меня, если честно, тоже не очень зрение...

На оценки мы не обращали внимания, чемпионат России – серьезный старт и, наверное, главный даже в этом сезоне, здесь оценивают сложнее. Мы пара недавно созданная, нам надо прогрессировать», – добавил Дрозд.

Нарижный о распаде дуэта с Морозов: «Аннабель сказала: «Как ты собираешься здесь работать?» Но разве для полноценной подготовки обязательно ехать в США?»