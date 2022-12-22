Андрей Багин: «Прокат не очень. На тренировке, разминке катались хорошо. Объяснений нет»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Андрей Багин Софья Тютюнина Фигурное катание

Фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин  прокомментировали свое выступление с ритм-танцем на чемпионате России.

Дуэт идет четвертым, получив за выступление 75,99 балла. 

Багин: Не волновались, прокат не очень. Джетлаг не сказался. На тренировке, разминке катались хорошо. Объяснений нет. Завтра готовы давать бой. 

– Какие цели на турнир?

Тютюнина: Это твое имя, твой рейтинг. Все не просто так.

– Нет ощущения, что на чемпионате России судейство строже в отличие от Гран-при, где всем сыпали от души?

Тютюнина: Кому как.

Багин: Кого-то оценивают строже, но у нас тоже были маленькие ошибочки. 

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