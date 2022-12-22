Андрей Багин: «Прокат не очень. На тренировке, разминке катались хорошо. Объяснений нет»

Фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировали свое выступление с ритм-танцем на чемпионате России.

Дуэт идет четвертым, получив за выступление 75,99 балла.

Багин: Не волновались, прокат не очень. Джетлаг не сказался. На тренировке, разминке катались хорошо. Объяснений нет. Завтра готовы давать бой.

– Какие цели на турнир?

Тютюнина: Это твое имя, твой рейтинг. Все не просто так.

– Нет ощущения, что на чемпионате России судейство строже в отличие от Гран-при, где всем сыпали от души?

Тютюнина: Кому как.

Багин: Кого-то оценивают строже, но у нас тоже были маленькие ошибочки.