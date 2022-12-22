Артем Ковалев: «Задача была откататься чисто, сказал тренеру – я иду не за местом, я иду за прокатом»

Фигурист Артем Ковалев прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске (96,49 балла, 6-е место).

«Это лучший прокат короткой в карьере? В плане соревнований – да, на тренировках было лучше, но они не считаются. Есть куда расти? Конечно, есть. Задача была откататься чисто, сказал тренеру – я иду не за местом, я иду за прокатом. Мне важно откатать.

Почему погладил лед после проката? У меня теперь такой ритуал после Перми. Надеюсь, завтра тоже поможет», – сказал Ковалев.