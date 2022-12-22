Александр Самарин: «Опять не обошлось без мелких глупостей. Немного сдержанно, не так размашисто, как хотелось бы, но в целом я в борьбе»

Фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России (96,57 балла).

«Опять не обошлось без мелких глупостей, приятного в этом не так много. Зал невероятный, несмотря на то что неполный, поддержка нереальная. Красноярск в этом плане вообще бомба, пушка.

В целом короткая программа на серьезном старте. Немного сдержанно, не так размашисто, как хотелось бы, но в целом я в борьбе.

Лучший прокат в сезоне? В предыдущих прокатах у меня стояло два четверных, а в этом убрали один. Но ошибка на 3-3, на такой глупости, мелочи... Опять где-то какой-то косячок.

Четверной лутц легче, чем тройной, прыгать? Если б можно было два, я б два делал», – сказал Самарин.