Нарижный о распаде дуэта с Морозов: «Аннабель сказала: «Как ты собираешься здесь работать?» Но разве для полноценной подготовки обязательно ехать в США?»

Российский фигурист рассказал о причинах распада его танцевального дуэта с .

– Не получилось у нас, вот и все. Честно говоря, у меня вообще не было планов выносить эту тему на широкое обсуждение, но так уж вышло, что высказались в этой ситуации буквально все.

После этапа в Казани у нас была пара дней отдыха, Аннабель приехала к нам — в нашем доме ей всегда рады, мои родители к ней очень хорошо относятся. В тот приезд она сказала, что нужно лететь в Америку. Я сначала молчал, пытался вникнуть. Прежде всего, кстати, не в ситуацию, а в то, почему об этом говорит Аннабель, а не Николай, ее отец, и почему наши тренеры и не в курсе ситуации. А ведь это минимум неделя на дорогу.

Пошел разговор и о смене произвольной программы. Но о какой смене может идти речь, если у нас скоро чемпионат России, времени осталось только на дошлифовку, на парную работу над параллельностью, скатанностью, над тем контактом в паре, который всегда так бросается в глаза во время выступлений топовых танцевальных пар. Но я не был услышан.

В общем, Аннабель уехала расстроенная, со словами: «Как ты собираешься здесь работать?» Но разве для полноценной подготовки нам обязательно нужно было ехать в США? Мы взрослые, самостоятельные спортсмены, и результаты нашей работы на 90 процентов зависят от нас самих.

Тренеры в первую очередь наши помощники, и они у нас здесь, в Москве, были. Не эти ли тренеры довели наши программы до ума, не они ли выводили нас на этапах Гран-при в Москве и Казани? И потом, как бы мы выглядели с новой сырой программой? Я не считаю возможным показывать такое на чемпионате России.

– За кем из вас финальное решение о распаде?

– А оно вообще толком не обсуждалось. Мы были на разговоре в Федерации фигурного катания России, нам дали время на решение. Главный вопрос, на который нам нужно было дать ответ,— едем ли мы на чемпионат России. После этого мы сели поговорить, но это был тупик, поскольку я не видел необходимости ехать перед чемпионатом страны в США, у Аннабель был другой взгляд на ситуацию. Вечером я написал ей: «Значит, на чемпионат России не едем?» Ответом было: «Да». Вот и все, – сказал Нарижный.