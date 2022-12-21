Медведева о возможной смене гражданства Дэвис и Смолкиным: «Люди не в клетке, не в тюрьме. Они вольны делать все, что хотят, если это в рамках закона»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о возможной смене гражданства российскими спортсменами.

– На фоне отстранения наших фигуристов от международных турниров некоторые задумываются о смене гражданства. Так, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, по слухам, могут перейти в сборную США. Каково ваше отношение к подобным решениям?

– Люди не в клетке, не в тюрьме. Они вольны делать все, что хотят, если это в рамках закона. Менять гражданство – законно. Все зависит от верности своим принципам.

Меня очень долго осуждали за то, что я в какой-то период тренировалась в Канаде. При этом я по-прежнему представляла российский флаг. Но людям было абсолютно все равно, это не мешало им называть меня предательницей.

Сейчас конкретных жестких случаев смены федерации сильными спортсменами, лидерами нашей сборной нет. В любом случае, кто я такая, чтобы кого-то осуждать? – сказала Медведева.

Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?