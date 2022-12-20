Алексей Горшков: «Ни один из шести турниров российского Гран-при не отсудили в танцах так, чтобы это не вызывало вопросов»

Тренер Алексей Горшков высказался о судействе в танцах на льду на Гран-при России.

– Знаю, что в каждой танцевальной судейской бригаде всегда присутствуют люди, которые вне соревнований в частном порядке консультируют те или иные дуэты. Эта практика правильна или порочна?

– Конечно, порочна. Но дело не только в этом. Раньше все фигуристы, включая юниоров, выезжали в начале сезона на те или иные соревнования и полученные там оценки были как бы ориентиром для судей на всех последующих стартах.

Сейчас все оказались в замкнутом пространстве. После того как отошла от дел , исчез какой бы то ни было контроль. Ни один из шести турниров российского Гран-при не отсудили в танцах так, чтобы это не вызывало вопросов.

– Прошлогодние массовые перестановки в российских танцах – следствие внезапного предолимпийского «прогресса» и ?

– Ну сами-то спортсмены ни при чем, их дело – выходить и кататься. В то же самое время у нас был тогда разговор с руководством федерации. Мы просили не включать в техническую бригаду человека, который только-только вернулся из Детройта, и все понимали: он аффилированный человек. Нас заверили в том, что все будет хорошо, но на деле ничего не изменилось.

Дело здесь не в том, что опускаются руки. Подобные вещи работают не в пользу спорта как такового. Смысл в чем? Сейчас, допустим, не в наших силах изменить ситуацию в стране. Соответственно, никто не понимает, когда спортсмены получат возможность вернуться на международные соревнования.

Но внутри себя мы же должны хотя бы попытаться стать лучше? Для этого надо дать людям возможность здоровой непредвзятой конкуренции, чтобы они на каждой тренировке ставили перед собой задачу выиграть у самих себя – вчерашних.

Вы спросили меня еще до интервью, смотрел ли я этапы Гран-при ISU. Естественно, смотрел. Танцы-то постоянно развиваются. И неизвестно, как мы будем выглядеть, когда вернемся после этой «рекламной паузы», – сказал Горшков.

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