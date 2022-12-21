Татьяна Тарасова: «У нас страна фигурного катания, поэтому чемпионат России будет очень интересный. Намного зрелищнее чемпионата Европы»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию, который стартует 22 декабря в Красноярске.

«Чемпионат России не бывает не зрелищным. У нас страна фигурного катания, поэтому турнир будет очень интересный. Намного зрелищнее, чем, например, чемпионат Европы.

Будет настоящая ровная борьба. Не могу выделить тут определенных фаворитов. Победить могут многие», — сказала Тарасова.