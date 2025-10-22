Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин заявлены на этап Гран-при России в Красноярске

Акатьева, Двоеглазова и Угожаев заявлены на этап Гран-при России в Красноярске.

Стал известен предварительный состав участников этапа, который пройдет с 30 октября по 1 ноября. Женщины: Софья Акатьева , София Буза, Софья Важнова, Алиса Двоеглазова , Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Казакевич, Анна Ляшенко, Мария Пулина, Алина Телегина, Александра Чаткина, Елена Черникова. Мужчины: Матвей Ветлугин, Александр Мельников, Андрей Мозалев , Михаил Полянский, Даниил Самсонов, Илья Строганов, Николай Угожаев , Григорий Федоров, Данил Федосимов, Дамир Черипка, Тимофей Шелковников. Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анна Москалева – Артем Родзянов, Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Таисия Щербинина – Артем Петров. Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Александра Прокопец – Александр Васькович, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Александра Степанова – Иван Букин, Анна Щербакова – Егор Гончаров.