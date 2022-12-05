Акатьева о ЧР по прыжкам: «Была очень рада принять участие и в личном, и в командном состязаниях. Есть куда стремиться, анализировать недочеты»
Фигуристка Софья Акатьева подвела итоги чемпионата России по прыжкам, который прошел в Санкт-Петербурге.
Акатьева заняла второе место в командном турнире, где выступала в составе команды Этери Тутберидзе. В личном она разделила третью позицию с Алисой Двоеглазовой.
«Вчера завершился первый чемпионат России по прыжкам. Большое спасибо Этери Георгиевне, Сергею Викторовичу (Дудакову) и Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу) за доверие, я была очень рада принять участие и в личном, и в командном состязаниях.
Большое спасибо ФФКР и Первому каналу за такую идею! Очень необычный и интересный формат соревнований.
Здорово быть частью команды #teamtutberidze – Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, а также Дмитрий Алиев и Андрей Мозалев.
Есть куда стремиться, анализировать недочеты и #работаемдальше», – написала Акатьева.
Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков устроили театр мимики и жестов после ошибки Акатьевой. А чем они потрясены?
Комментарии