Акатьева о ЧР по прыжкам: «Была очень рада принять участие и в личном, и в командном состязаниях. Есть куда стремиться, анализировать недочеты»

Фигуристка Софья Акатьева подвела итоги чемпионата России по прыжкам, который прошел в Санкт-Петербурге.

Акатьева заняла второе место в командном турнире, где выступала в составе команды . В личном она разделила третью позицию с Алисой Двоеглазовой.

«Вчера завершился первый чемпионат России по прыжкам. Большое спасибо Этери Георгиевне, Сергею Викторовичу (Дудакову) и Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу) за доверие, я была очень рада принять участие и в личном, и в командном состязаниях.

Большое спасибо ФФКР и Первому каналу за такую идею! Очень необычный и интересный формат соревнований.

Здорово быть частью команды #teamtutberidze – , и , Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, а также и Андрей Мозалев.

Есть куда стремиться, анализировать недочеты и #работаемдальше», – написала Акатьева.

Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков устроили театр мимики и жестов после ошибки Акатьевой. А чем они потрясены?