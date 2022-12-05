Акатьева о ЧР по прыжкам: «Была очень рада принять участие и в личном, и в командном состязаниях. Есть куда стремиться, анализировать недочеты»

Теги сборная России Первый канал ФФКР фото мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Дмитрий Алиев Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Андрей Мозалев Камила Валиева Софья Акатьева Арсений Федотов Алиса Двоеглазова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева подвела итоги чемпионата России по прыжкам, который прошел в Санкт-Петербурге.

Акатьева заняла второе место в командном турнире, где выступала в составе команды Этери Тутберидзе. В личном она разделила третью позицию с Алисой Двоеглазовой.

«Вчера завершился первый чемпионат России по прыжкам. Большое спасибо Этери Георгиевне, Сергею Викторовичу (Дудакову) и Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу) за доверие, я была очень рада принять участие и в личном, и в командном состязаниях.

Большое спасибо ФФКР и Первому каналу за такую идею! Очень необычный и интересный формат соревнований.

Здорово быть частью команды #teamtutberidze – Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, а также Дмитрий Алиев и Андрей Мозалев.

Есть куда стремиться, анализировать недочеты и #работаемдальше», – написала Акатьева.

Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков устроили театр мимики и жестов после ошибки Акатьевой. А чем они потрясены?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные