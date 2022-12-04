Коган о ЧР по прыжкам: «Россия может задать новый тренд всему миру. Много зарубежных коллег звонят мне в последние дни, всем очень нравится этот формат»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) высказался о чемпионате России по прыжкам.

«Я считаю, что такие соревнования нам необходимы. Они дают всем спортсменам и тренерам позитивный настрой. Тренеры всех команд очень довольны таким новым и необычным форматом.

Также мы увидели отличное отношение друг к другу среди спортсменов — это важно! Немаловажный фактор — спортсмены могут заработать. Прошу не забывать, что здесь нет ни единой копейки бюджетных средств.

Россия может задать новый тренд всему миру. Уже много зарубежных коллег звонят мне в последние дни. Всем очень нравится этот новый формат. Пусть весь мир нас догоняет! Но они нас ни за что не догонят!», — сказал Коган.