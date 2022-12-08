Евгения Медведева: «Трусова и Кондратюк открыто показывают, что они вместе – у них все органично, и они сами от этого получают удовольствие»

Двукратная чемпионка мира поделилась мнением о новом кодексе этики Федерации фигурного катания России ( ).

— Ты комментируешь этапы Гран-при, выступаешь в роли эксперта. Слышала ли про новый Кодекс этики? Что можешь сказать?

— Скажу так: про кодекс я услышала на «Ледниковом», когда меня спросила журналистка, я узнала о нем впервые. Честно говорю — я не знаю ничего про этот Кодекс этики. У меня всегда была такая политика: если ты комментируешь — это должно быть этично, не затрагивая темы, которые считаются оскорбительными в общепринятом смысле.

Считаю, что у меня с этим проблем нет, я всегда подбираю слова. Наверное, если у меня начнутся с этим проблемы, я почитаю Кодекс этики.

В принципе, нужно всегда быть вежливым и с уважением относиться к человеку, который находится на льду. Неважно, у кого он катается, как и сколько. Человек выходит на лед, а твоя работа – прокомментировать то, что человек делает на льду, какие исполняет элементы, под какую музыку катается и высказать свое, никому не нужное, экспертное мнение, которое никто не спрашивал.

— Насколько этично, когда во время прокатов Саши Трусовой и показывают их половинки?

— Скажу так: есть пары, которые публично заявляют о своих отношениях, есть те, кто скрывают их. Саша с Марком открыто показывают, что они вместе — обнимаются, целуются, держатся за ручки. И это их решение — показывать людям свое счастье, делиться своей радостью: «У меня есть любимый человек, и я не чаю в нем души». Я считаю, что конкретно в случае Саши и Марка это нормально, потому что они сами сделали выбор вести публичные отношения.

В моем случае — я не сторонник этого, не очень люблю, когда рассматривают под лупой. Если бы у меня были какие-то тайные отношения, о которых внезапно кто-то бы узнал, и мою вторую половинку показали бы по телевизору, мне было бы неприятно.

В моем случае было бы личное — не публичное, нарушение личного пространства. Все зависит от пары и от того, как она себя позиционирует. Мне кажется, что у Саши с Марком все очень даже органично, и они сами от этого получают удовольствие, – рассказала Медведева.

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