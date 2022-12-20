Гончаренко о чемпионате России: «Думаю, Валиевой могут бросить вызов. Но если Камила будет безошибочна, это будет очень сложно сделать»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию поделилась ожиданиями от чемпионата России, который пройдет в Красноярске.

«Думаю, вызов Камиле (Валиевой) могут бросить, есть претендентки. Они не только могут, но и будут очень хотеть и стремиться это сделать – дорогого стоит посоревноваться с Камилой. Но если Камила будет безошибочна, это будет очень сложно сделать.

У всех есть подъемы и спады в течение сезона, это обусловлено особенностями организма, биоритмами – кто-то в начале сезона дерзает, а потом устает, кто-то, наоборот, поздно раскачивается и втягивается в сезон.

Бороться с Камилой будет сложно, но девочки будут стараться – мы видели у Лизы Туктамышевой два тройных акселя стабильных, тройные аксели прыгает Соня Муравьева, , думаю, тоже будет вставлять в программы тройной аксель и не только, Соня Акатьева будет делать тройной аксель, [четверной] тулуп, возможно, мы увидим [четверной] сальхов, у мы видели тоже тройной аксель в наличии, но сложно прогнозировать, в каком состоянии она будет после травмы.

Безусловно, борьба будет очень яркой», – сказала Гончаренко.

Чемпионат России по фигурному катанию – главный старт сезона: без Щербаковой и Коляды, зато с Валиевой и гигантскими призовыми