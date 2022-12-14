Ягудин о критике работы Загитовой и Щербаковой в «Ледниковом периоде»: «В этом случае вспоминаю фразу Аршавина: «Ваши ожидания – ваши проблемы»

Олимпийский чемпион высказался о критике работы и в качестве ведущих шоу .

– Недавно завершились съемки «Ледникового периода». В этом году вы работали с двумя соведущими – каково это было?

– Никак не отличается от работы с одной соведущей. Зачастую у меня спрашивают в последнее время: «Как Алина вам? Как Аня? А вот Аня же лучше, чем Алина. А Алина краше, чем Аня. А вообще, Алина лучше, чем Аня. А, нет, вроде Аня лучше».

Честно, я устал от этого. Для меня важен тот продукт, который получают зрители в субботних эфирах. Все. Бывают дни, когда и мне тяжело. Мы все не роботы, поэтому для меня честь была вновь вести «Ледниковый период» – наикрутейший проект! И для меня самое главное – это итоговый продукт, который выходит в трансляции.

В остальном, как и в соревнованиях фигуристов, как и в показательных выступлениях – то, что мне сейчас ближе – зрителям неважно, как проходила подготовка. Им важно, что, заплатив деньги, они получат удовольствие от шоу.

Возвращаясь к вашему вопросу, все было прекрасно! Для меня, как и для всех остальных, и для моего руководства в том числе, самое главное – то, что в финале. А в финале, мне кажется, получилось ярко, как и обычно.

То, как мы снимаем – никого не волнует, точно так же, как и идет подготовка к шоу, в котором мне предстоит участвовать – никого этот процесс не должен волновать.

– То есть тот поток критики, который зачастую на девочек обрушается, – это незаслуженно?

– А кто эти люди? И почему они имеют право критиковать? Я резко отвечаю в социальных сетях и буду продолжать отвечать, когда кто-то начинает критиковать. А вы хоть что-то сделали? Вы попробовали? Вы откуда знаете, как это все происходит?

Почему-то многие люди считают, что все им должны. Всем все всегда не нравится! И в этом случае я вспоминаю фразу Андрея Аршавина, считаю ее правильной: «Ваши ожидания – это ваши проблемы».

Мы стараемся, как и Аня Щербакова, и Алина Загитова, и я, делать максимум того, что можем – все. Нас критиковать может только наше начальство, а людям всегда будет чего-то не хватать, всегда люди будут чем-то недовольны.

Лично я никогда в жизни не пойду ни в какие чаты, даже если мне что-то не нравится. У меня как у нормального здравомыслящего работающего человека рука не поднимется пойти написать, извините, какую-то какашку другому человеку. Какое вы имеете право приходить к нам в дом и гадить там?

Поэтому на ваши мнения, которые вы пишете и по поводу Алины, и по поводу Ани, и по поводу меня, – я жестко отвечаю сразу. Не нравится – до свидания, – сказал Ягудин.