Стилист Первого канала об образах ведущих «Ледникового периода»: «Нельзя переборщить с сексуальностью, особенно для Щербаковой. Загитовой позволяем более откровенные наряды»

Стилист Первого канала Снежана Дармина рассказала, как происходит подбор нарядов для ведущих шоу «Ледниковый период» – олимпийских чемпионок Алины Загитовой и .

«Есть ли специфика? Есть, но связано это больше с самими ведущими. Они у нас очень молодые девушки и, конечно, есть такой момент, что нельзя переборщить с сексуальностью, открытостью, особенно для Ани Щербаковой. Но в то же время надо сделать так, чтобы она не превратилась совсем в ребенка. Такие рамки есть.

С Алиной Загитовой в прошлые сезоны было так же, но в этом году она уже чувствует себя более взрослой, поэтому мы иногда позволяем более откровенные наряды.

На легче в том плане, что не нужно подбирать обувь, потому что ведущие постоянно на коньках. Но за счет этого мы делаем акценты на украшениях, на прическе, продумываем макияж.

Ну и, конечно, немаловажно сочетание ведущих между собой. Бывает, что это усложняет работу, потому что одному идет одно, другому – другое. Тут бывают нюансы, но мы стараемся лавировать и иногда говорим: «Давайте к следующему образу мы подберем то, что вам понравилось». Так периодически успокаиваем», – сказала Дармина.

Также она рассказала, часто ли ведущих не устраивают их образы.

«Да, бывает такое частенько, расходятся мнения. Но никто же не хочет, чтобы девочки выглядели плохо. Так что тут можно понять и продюсеров, и нас, стилистов, когда мы девчонок убеждаем в чем-то, потому что со стороны нам самим себя сложнее увидеть.

Конечно, в идеале, когда у нас у всех совпадают мнения, но бывает и такое, что приходится девчонок убеждать. Я не могу сказать, что они какие-то капризные, нет, они все могут понять. Они, конечно, идут на уступки иногда, так что с ними комфортно достаточно», – добавила стилист.

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой