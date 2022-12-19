Ренат Лайшев: «Трусова и Валиева исполняют прыжки по четыре оборота. Мне кажется, это ближе к самбо, чем к фигурному катанию»

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Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость об учреждении Дня самбо в России.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о том, что День самбо будет отмечаться 16 ноября. 

«Появление Дня самбо для нас – великое дело. Мы этого так ждали! Выражаем благодарность нашему президенту.

Рады установлению праздника самбо. Спасибо за проявленное внимание к нашему виду спорта. В наше непростое время, когда ребята находятся на передовой, это будет являться поддержкой в борьбе за правое дело. Это важно, нужно и необходимо.

Гимнастки, фигуристки являются частью нашего сообщества «Самбо-70». Трусова и Валиева, которые исполняют прыжки по четыре оборота. Мне кажется, это ближе к самбо, чем к фигурному катанию.

Школа самбо научила делать такие пируэты. Мы имеем к этому самое непосредственное отношение», – сказал Лайшев. 

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