Лайшев о санкциях Верховной Рады: «Они нас будут везде доставать в бессильной злобе от того, что у них нет своей Валиевой и вообще элитных спортсменов»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о санкциях Верховной Рады Украины против российских спортсменов.
«Тут все ясно и понятно. Сейчас чисто с политической точки зрения они нас будут везде доставать в бессильной злобе от того, что у них нет своей Камилы Валиевой и вообще нет элитных спортсменов.
Никто не может нас победить, ни у кого нет таких талантов, как у нас во всех видах спорта», – сказал Лайшев.
Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России
Комментарии