Лайшев о санкциях Верховной Рады: «Они нас будут везде доставать в бессильной злобе от того, что у них нет своей Валиевой и вообще элитных спортсменов»

Теги сборная России женское катание Политика Камила Валиева Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о санкциях Верховной Рады Украины против российских спортсменов.

«Тут все ясно и понятно. Сейчас чисто с политической точки зрения они нас будут везде доставать в бессильной злобе от того, что у них нет своей Камилы Валиевой и вообще нет элитных спортсменов.

Никто не может нас победить, ни у кого нет таких талантов, как у нас во всех видах спорта», – сказал Лайшев.

Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России

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