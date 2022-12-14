Лайшев о санкциях Верховной Рады: «Они нас будут везде доставать в бессильной злобе от того, что у них нет своей Валиевой и вообще элитных спортсменов»

Президент «Самбо-70» высказался о санкциях Верховной Рады Украины против российских спортсменов.

«Тут все ясно и понятно. Сейчас чисто с политической точки зрения они нас будут везде доставать в бессильной злобе от того, что у них нет своей и вообще нет элитных спортсменов.

Никто не может нас победить, ни у кого нет таких талантов, как у нас во всех видах спорта», – сказал Лайшев.

Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России