Ренат Лайшев: «Нет ничего сенсационного в отсутствии Трусовой на прыжковом турнире. У нее свой график, решила, что ей это не надо»

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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о том, что Александра Трусова пропустит чемпионат России по прыжкам, а также рассказал, кого считает фаворитами турнира.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге 3-4 декабря.

– Станет ли отсутствие Трусовой трагедией для турнира?

– Не могу сказать. Это ее дело. Ничего в этом сенсационного нет. У нее свой график, свой план подготовки к соревнованиям, решила, что ей это не надо. 

– Каких фаворитов турнира можете выделить?

– Валиеву могу выделить. Аделия Петросян сможет с ней посоревноваться. Неблагодарное дело загадывать. Кто-нибудь как даст пятерной.

В Валиеву больше всего верю. Она с характером, – сказал Лайшев.

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