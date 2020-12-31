Песков о Навке: «В США она полола грядки, мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов. Красивой жизни было очень мало»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о начале карьеры своей супруги – олимпийской чемпионки Турина-2006 в танцах на льду .

«Да, жена у меня не бедная, но она и вкалывает. Чтобы стать не бедной, она работала с четырех лет. Скиталась по миру. Когда была нищая Россия в начале своего существования, она уехала жить в Америку.

Она до сих пор признательна Америке за то, что Америка их приютила, им платили деньги. Она сама это рассказывала – она полола грядки, мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов «Левайс» или сходить в ресторан, который называется «Макдональдс».

Вот так они жили в Америке, в Америке они дальше вкалывали. Тренировали, мотались по всей Америке с выступлениями. Она прошла очень-очень сложный путь. Красивой жизни у нее было очень мало» – рассказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву.

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