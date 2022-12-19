Татьяна Навка: «Стараемся не обсуждать политику с мужем, но иногда, конечно, задаю ему вопросы. Начитаюсь в телеграмах всех этих новостей»

Олимпийская чемпионка ответила на вопрос, обсуждает ли политику с мужем – пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина Дмитрием Песковым.

– Вы дома обсуждаете политику с мужем или это табу?

– Ой… Стараемся не обсуждать, но иногда, конечно, я задаю какие-то вопросы. А вот почему так, почему этак. А он пытается что-то объяснить, рассказать. Или я начитаюсь в телеграмах этих всех новостей – да ты знаешь!

– Никогда не говорил – не читай эти fake news?

– Говорил.

– А вы хоть раз видели его в этом году в подавленном состоянии? Или расстроенным, испуганным?

– Да не, ну... Испуганным точно нет, просто мы все люди. Периодически устаем, напряжение страшное на работе. Конечно, эмоции. Непростое время.

– У вас до сих пор такие трепетные отношения с мужем?

– Конечно. Ценим каждый день, благодарны каждому дню. Не было бы, наверное, таких отношений, если бы это было в 17-18 лет. Если бы мы с ним тогда встретились.

Потому что не было еще опыта, не было понимания жизни. Конечно, сейчас мудрость и ценности другие. Надеюсь... Даже не надеюсь, а знаю, что уже ничего не изменится никогда, – сказала Навка.

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