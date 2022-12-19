Татьяна Навка: «Я верю, что мы не потеряем спорт. Смотрят на Загитовых, Валиевых, хотят и далее побеждать»

Олимпийская чемпионка высказалась о текущей политической ситуации в мире.

– Очень горжусь, что я русская. Всю жизнь гордилась и буду гордиться. Я считаю, что наша нация – величайшая. И уничтожить ее невозможно. И все, что ни делается – значит, так должно быть.

– А вы общаетесь со своими друзьями и родственниками в Днепропетровске?

– Со многими общаюсь. Конечно, есть печальные истории. Одна моя ближайшая подруга… Надеюсь, что все будет нормально.

– Ну вы понимаете, почему она так к этому относится?

– Я понимаю – ей страшно.

– Вы за то, чтобы были сохранены культурные связи? А не как радикальные люди, которые говорят: мы теперь сами по себе, в отрыве от Европы, никто нам не нужен?

– Вы знаете, я очень хотела бы, чтобы наша страна действительно пошла семимильными шагами и стала развивать все эти технологии, русских дизайнеров. Чтобы мы свои самолеты делали, свои машины. Но, естественно, мы должны смотреть на весь мир. Мы должны обмениваться культурами. Мы должны любить друг друга. Все это происходит, потому что кому-то это очень выгодно.

– Как вы думаете, мы потеряем спорт из-за этой ситуации?

– Нет. Я верю, что мы не потеряем спорт. Несмотря на всю ситуацию дети идут на фигурное катание. Смотрят на Загитовых, Валиевых, хотят и далее побеждать. Я вообще человек, который верит в добро. В любом случае добро победит зло.

– Нас не допустят до международных соревнований. Какая у спортсменов мотивация тренироваться и продолжать все это делать настолько же интенсивно?

– Ну вот спортсмены, у которых через три года Олимпиада. Понимать, что ты готовишься и непонятно вообще, дадут ли тебе возможность добиться того, к чему ты идешь всю свою жизнь – это я даже не представляю, что внутри происходит. Но, тем не менее, надежда умирает последней. Поэтому вера должна существовать. Они должны идти – ну не бросать же сейчас на полпути?

Ну как, мы все равно надеемся, что нас допустят на Олимпиаду. Что за эти два года что-то произойдет, мир перевернется и посмотрит на все другими глазами, – сказала Навка.