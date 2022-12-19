Навка о грантах на свои шоу: «Я честна перед собой и родиной. Несмотря на то, что я жена пресс-секретаря, я фигачу на катке каждую ночь»

Олимпийская чемпионка высказалась о получении грантов на ледовые шоу.

– В сети часто возникает такая тема, что Татьяна Навка – жена Пескова, поэтому выигрывает гранты на свои шоу.

– Мы действительно участвуем в грантах там, где есть такая возможность. Лучше посмотреть статистику, потому что там все открыто, все честно и все видно, кто какие гранты получает. Мое шоу ничем не хуже всех остальных шоу, почему не поучаствовать в грантах?

У нас белая компания, поэтому сами сравнивайте. На меня огромное количество хейта сыпется, запугиваний меня, семьи, супругу звонки. Честно, меня это вообще не пугает. Мне очень жалко людей, которые это делают, бог им судья.

Я знаю, что абсолютно честна перед собой, перед своей родиной. И вообще, я задолго до встречи с Дмитрием Сергеевичем Песковым стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. Все, что я в этой жизни делаю, я добиваюсь только своим трудом и своим напором.

Несмотря на то, что я жена пресс-секретаря, я здесь фигачу и работаю каждую ночь. У меня нет своего катка, к сожалению. Надеюсь, что он будет когда-нибудь и у меня будет возможность тренироваться не после 12 ночи, – сказала Навка.

Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?