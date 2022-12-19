Михаил Коляда: «В команде Мишина много кто катается долго – потому что легко. Эта легкость ощущается везде во всем»

Российские фигуристы , и рассказали об атмосфере в группе .

Лутфуллин: У нас одна из самых семейных групп. Представить костер – и мы можем спокойно посидеть, посмеяться, пообщаться. Думаю, в других группах такого нет.

Туктамышева: Когда я отдыхаю где-то, то начинаю скучать по группе, тренировкам, тренерам. Это должно присутствовать в жизни спортсмена, чтобы находиться долго в профессиональном спорте.

Коляда: Легкость ко всему. К тренировочному процессу, в общении. В команде Алексея Николаевича много кто катается долго – потому что легко. Эта легкость ощущается везде во всем.