Михаил Коляда: «В команде Мишина много кто катается долго – потому что легко. Эта легкость ощущается везде во всем»

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Российские фигуристы Глеб Лутфуллин, Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда рассказали об атмосфере в группе Алексея Мишина

Лутфуллин: У нас одна из самых семейных групп. Представить костер – и мы можем спокойно посидеть, посмеяться, пообщаться. Думаю, в других группах такого нет.

Туктамышева: Когда я отдыхаю где-то, то начинаю скучать по группе, тренировкам, тренерам. Это должно присутствовать в жизни спортсмена, чтобы находиться долго в профессиональном спорте.

Коляда: Легкость ко всему. К тренировочному процессу, в общении. В команде Алексея Николаевича много кто катается долго – потому что легко. Эта легкость ощущается везде во всем.

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