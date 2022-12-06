Анна Щербакова: «Мне нравится ходить на футбольные матчи, но я не могу назвать себя преданным фанатом или человеком, который в этом сильно разбирается»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала об отношении к футболу.

С 1 по 5 декабря выступала в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Катаре, который сейчас принимает чемпионат мира по футболу.

«Просто смотрю игру, конкретных фаворитов у меня нет. Сейчас на свои матчи меня приглашает «Спартак», поэтому я часто хожу поболеть за ребят. Мне нравится ходить на матчи, но я не могу назвать себя преданным фанатом или человеком, который в этом сильно разбирается.

На прошлом чемпионате мира я, конечно, болела за сборную России. Тот турнир прекрасно запомнила. Во-первых, мы тогда тренировались на одной базе с футболистами – в Новогорске. Во-вторых, мне удалось побывать на матче Россия – Испания. И тот, и этот чемпионат мира останутся у меня в памяти», – сказала Щербакова.

Фигуристка поделилась впечатлениями от участия в ледовом шоу в Катаре.

«Сюда приходят люди, которые, возможно, никогда не видели фигурного катания, поэтому мы очень часто сталкиваемся с бурной реакцией на то, что делаем. Классно, что мы продвигаем фигурное катание, и публика принимает очень тепло.

Не могу сказать, узнают ли меня здесь, но после шоу со мной фотографируются. Вот только я не знаю, как с фигуристкой или как с принцессой Леей из сказки», – добавила спортсменка.