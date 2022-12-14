Навка о шоу «Шахерезада»: «Валиева будет участвовать в чемпионате России, поэтому в эти даты у нас будет кататься Щербакова»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступит в шоу Татьяны Навки «Шахерезада» в даты чемпионата России в Красноярске (22-25 декабря).

Она будет замещать Камилу Валиеву, которая примет участие в чемпионате страны.

«Просто так случилось, что прошла Олимпиада – Вика с Никитой (Синицина/Кацалапов) выиграли свои медали и оказались готовы принять участие (в шоу). В прошлом году они не могли, так как готовились к Играм, а сейчас у них в графике появилось место. Лето они со мной проработали в Сочи, и сейчас я их с удовольствием ввожу в главных героев новой сказки. Поэтому, да, изначально я ставила на них.

Также есть возможность, чему я безумно рада, у Камилы Валиевой поучаствовать. Скорее всего, она будет участвовать в чемпионате России, поэтому в эти даты, пока Камила будет в Красноярске, у нас будет кататься Анна Щербакова.

Кроме того, в нашей сказке будут выступать Петр Чернышев, а периодически замещать меня будет Лиза Туктамышева. Молодое поколение растет, звезды загораются, и наконец-таки у меня появилась возможность заменить себя молодой кровью, нашими новыми чемпионами, которых сейчас обожает вся страна. В общем, даю дорогу молодым», – сказала Навка.

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