Туктамышева поблагодарила тренеров и хореографов: «Вы те, кто заряжает меня энтузиазмом и бесконечными идеями. Это вдохновляет и дает мотивацию продолжать кататься»

Чемпионка мира 2015 года поблагодарила тренеров, хореографов и болельщиков.

«Пост о любви к фигурному катанию и своей команде, о людях, которые меня окружают ❤️

Хочу сказать спасибо Алексею Мишину, , Елизавете Навиславской и, конечно, , без вас не было бы таких результатов и таких замечательных программ.

Вы те, кто заряжает меня своим энтузиазмом и бесконечными идеями. Это и есть то, что вдохновляет и дает мотивацию продолжать кататься.

Я рада, что могу быть частью такой команды профессионалов!» – написала Туктамышева.

«И, конечно, спасибо большое за такую крутую поддержку! Я чувствую вашу любовь», – добавила фигуристка.