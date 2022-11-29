Туктамышева поблагодарила тренеров и хореографов: «Вы те, кто заряжает меня энтузиазмом и бесконечными идеями. Это вдохновляет и дает мотивацию продолжать кататься»
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поблагодарила тренеров, хореографов и болельщиков.
«Пост о любви к фигурному катанию и своей команде, о людях, которые меня окружают ❤️
Хочу сказать спасибо Алексею Мишину, Татьяне Прокофьевой, Елизавете Навиславской и, конечно, Илье Авербуху, без вас не было бы таких результатов и таких замечательных программ.
Вы те, кто заряжает меня своим энтузиазмом и бесконечными идеями. Это и есть то, что вдохновляет и дает мотивацию продолжать кататься.
Я рада, что могу быть частью такой команды профессионалов!» – написала Туктамышева.
«И, конечно, спасибо большое за такую крутую поддержку! Я чувствую вашу любовь», – добавила фигуристка.
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