Татьяна Тарасова: «Щербакова заслуженно стала победителем номинации «Спортсменка года». Меня удивила реакция Бородавко»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова тренера сборной по России лыжным гонкам Юрия Бородавко, который заявил, что лыжница Наталья Непряева должна была стать обладательницей Национальной спортивной премии в категории «Спортсменка года».
Награду вручили олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой.
«Считаю, Анна заслуженно стала победителем номинации «Спортсменка года». Разве могут быть сомнения? Сто человек и все говорят по-разному. Что теперь, слова каждого записывать?
Меня удивила реакция Бородавко. Причем здесь лыжи и фигурное катание? Аню выбрал не один человек, а вся экспертная комиссия.
Очень довольна результатом! Было приятно видеть, как ей аплодировал зал», — сказала Тарасова.
Тренер лыжников Бородавко: «Для меня Непряева – спортсменка года. В течение года она сделала на порядок больше, чем Щербакова»
Комментарии