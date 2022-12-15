Тренер лыжников Бородавко: «Для меня Непряева – спортсменка года. В течение года она сделала на порядок больше, чем Щербакова»

Тренер сборной России по лыжным гонкам считает, что должна была стать обладательницей Национальной спортивной премии в категории «Спортсменка года».

Победу в этой номинации одержала олимпийская чемпионка по фигурному катанию .

«Трудно сказать, кто больше заслужил приз «Спортсменка года», поскольку Аня Щербакова тоже сотворила одно из чудес, завоевав личную золотую медаль, чего все-таки не хватает Непряевой.

Но если приз рассматривать как «Спортсменка года», то в течение года Наталья, конечно, сделала на порядок больше.

Во-первых, Непряева впервые выиграла «Тур де Ски», это очень престижное соревнование во всем мире. Во-вторых, она стала олимпийской чемпионкой в эстафете, и кроме этого у Натальи еще серебряная и бронзовая медали в личных гонках.

В-третьих, Непряева стала обладательницей Кубка мира. Она радовала своими результатами в течение всего года, и это не просто проходные или второстепенные соревнования, а действительно знаковые, победами на которых владеют единицы спортсменов.

На мой взгляд, Непряева совершила маленькое чудо и подарила всем любителям лыжных гонок замечательные победы. Для меня как для тренера Наталья – спортсменка года, не унижая достоинства Щербаковой», – сказал Бородавко.