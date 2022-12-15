Тренер лыжников Бородавко: «Для меня Непряева – спортсменка года. В течение года она сделала на порядок больше, чем Щербакова»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что Наталья Непряева должна была стать обладательницей Национальной спортивной премии в категории «Спортсменка года».
Победу в этой номинации одержала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.
«Трудно сказать, кто больше заслужил приз «Спортсменка года», поскольку Аня Щербакова тоже сотворила одно из чудес, завоевав личную золотую медаль, чего все-таки не хватает Непряевой.
Но если приз рассматривать как «Спортсменка года», то в течение года Наталья, конечно, сделала на порядок больше.
Во-первых, Непряева впервые выиграла «Тур де Ски», это очень престижное соревнование во всем мире. Во-вторых, она стала олимпийской чемпионкой в эстафете, и кроме этого у Натальи еще серебряная и бронзовая медали в личных гонках.
В-третьих, Непряева стала обладательницей Кубка мира. Она радовала своими результатами в течение всего года, и это не просто проходные или второстепенные соревнования, а действительно знаковые, победами на которых владеют единицы спортсменов.
На мой взгляд, Непряева совершила маленькое чудо и подарила всем любителям лыжных гонок замечательные победы. Для меня как для тренера Наталья – спортсменка года, не унижая достоинства Щербаковой», – сказал Бородавко.
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