Радионова о номинации Щербаковой на премию ISU Skating Awards: «Шансы есть у всех, но мне почему-то кажется, что выиграет Нэтан Чен»
Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова поделилась мнением о том, что Анна Щербакова претендует на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».
Другие номинанты в этой категории – Нэтан Чен, Юма Кагияма, Шома Уно, Каори Сакамото, спортивные пары Рику Миура – Рюичи Кихара и Вэньцзинь Суй – Цун Хань, танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.
«Конечно, все наши спортсмены, которые выступали на Олимпиаде, достойны быть включенными в список. Те, кто участвовал в Олимпиаде – это особая каста людей.
Но по результатам, конечно, Аня – олимпийская чемпионка, а выиграть Олимпиаду в личном зачете – это очень престижно. Она достойна быть в списке номинантов, было бы неправильно ее туда не включить.
Шансы, конечно, есть у всех, но мне почему-то кажется, что выиграет Нэтан Чен», – сказала Радионова.
Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.
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