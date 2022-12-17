Радионова о номинации Щербаковой на премию ISU Skating Awards: «Шансы есть у всех, но мне почему-то кажется, что выиграет Нэтан Чен»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 поделилась мнением о том, что претендует на премию в категории «Самый ценный фигурист».

Другие номинанты в этой категории – Нэтан Чен, Юма Кагияма, Шома Уно, Каори Сакамото, спортивные пары Рику Миура – Рюичи Кихара и Вэньцзинь Суй – Цун Хань, танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«Конечно, все наши спортсмены, которые выступали на Олимпиаде, достойны быть включенными в список. Те, кто участвовал в Олимпиаде – это особая каста людей.

Но по результатам, конечно, Аня – олимпийская чемпионка, а выиграть Олимпиаду в личном зачете – это очень престижно. Она достойна быть в списке номинантов, было бы неправильно ее туда не включить.

Шансы, конечно, есть у всех, но мне почему-то кажется, что выиграет », – сказала Радионова.

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.