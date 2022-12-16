Ирина Роднина: «Щербакова на всех соревнованиях за последний сезон показывала стабильность. Заслуженно вошла в список номинантов премии ISU»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о том, что Анна Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».
«Очень хорошо! Аня каталась стабильно. Во всех соревнованиях за последний сезон и на Олимпиаде она показывала стабильность. Вполне заслуженно вошла в список номинантов.
Шанс на победу? Мы не знаем, кто жюри. А мы в фигурном катании привыкли видеть судей. Только в таком случае можно делать предположения», — сказала Роднина.
Щербакова, Чен, Пападакис и Сизерон номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист»
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