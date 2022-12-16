Ирина Роднина: «Щербакова на всех соревнованиях за последний сезон показывала стабильность. Заслуженно вошла в список номинантов премии ISU»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о том, что номинирована на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».

«Очень хорошо! Аня каталась стабильно. Во всех соревнованиях за последний сезон и на Олимпиаде она показывала стабильность. Вполне заслуженно вошла в список номинантов.

Шанс на победу? Мы не знаем, кто жюри. А мы в фигурном катании привыкли видеть судей. Только в таком случае можно делать предположения», — сказала Роднина.

Щербакова, Чен, Пападакис и Сизерон номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист»