Ирина Роднина: «Щербакова на всех соревнованиях за последний сезон показывала стабильность. Заслуженно вошла в список номинантов премии ISU»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Анна Щербакова Спорт-Экспресс ISU Skating Awards Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о том, что Анна Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».

«Очень хорошо! Аня каталась стабильно. Во всех соревнованиях за последний сезон и на Олимпиаде она показывала стабильность. Вполне заслуженно вошла в список номинантов.

Шанс на победу? Мы не знаем, кто жюри. А мы в фигурном катании привыкли видеть судей. Только в таком случае можно делать предположения», — сказала Роднина.

Щербакова, Чен, Пападакис и Сизерон номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист»

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