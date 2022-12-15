Гербольдт о премии ISU Skating Awards: «Шансы равны у всех, но в данной ситуации с нашей страной Щербаковой будет сложновато»

Экс-фигуристка, тренер поделилась мнением, есть ли у Анны Щербаковой шансы получить премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».

Другие номинанты в этой категории – Нэтан Чен, Юма Кагияма, Шома Уно, Каори Сакамото, спортивные пары Рику Миура – Рюичи Кихара и Вэньцзинь Суй – Цун Хань, танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

« является олимпийской чемпионкой, поэтому шансы на победу у нее есть. Все остальные спортсмены тоже чемпионы и призеры Олимпиад, так что у них тоже есть шансы.

Шансы равны у всех, но в данной ситуации с нашей страной Ане будет сложновато. Надеюсь, все вспомнят о том, что спорт вне политики, поэтому посмотрим», – сказала Гербольдт.

Церемония вручения наград пройдет 5 февраля 2023 года.