Тарасова о премии ISU Skating Awards: «Приятно, что ISU выдвинул Щербакову, но конкуренция у нее очень сильная. Шансы оценивать не люблю»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Анна Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».
Помимо Щербаковой, номинанты в этой категории – Нэтан Чен (США), Юма Кагияма, Шома Уно, Каори Сакамото, Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция), Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай).
«Нам очень приятно, что Международный союз конькобежцев выдвинул Аню на эту премию, но конкуренция у нее очень сильная.
Есть ли у нее шансы на победу? Шансы оценивать никогда не люблю», – сказала Тарасова.
ISU представил список номинантов на премию ISU Skating Awards. Щербакова – единственная представительница России, Малинин не номинирован
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