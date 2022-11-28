Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Александра Трусова пропустит чемпионат России по прыжкам.

«Надо знать, почему она пропускает. Отсутствие Трусовой – утрата в зрелищности соревнований? У нас есть за кем наблюдать.

Я думаю, в ее интересах участвовать. Но если у нее какая-то травма, то мы можем только сожалеть по этому поводу», – сказала Тарасова.

Прыжковый турнир пройдет в Санк-Петербурге 3-4 декабря.