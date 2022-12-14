Ренат Лайшев: «Щербакова – супердостойный спортсмен. Ее включение в список номинантов на премию ISU является положительной новостью»

Президент «Самбо-70» оценил новость о том, что олимпийская чемпионка номинирована на премию Международного союза конькобежцев (ISU).

Щербакова будет представлена в категории «Самый ценный фигурист». Премия ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.

«Очень люблю Анну Щербакову! Супердостойный спортсмен. Знаю ее характер. Скромная фигуристка с достойным поведением.

Удивлен ее вежливостью. Не в обиду остальным девчонкам, но для меня Анна объективно, как для педагога и доктора школы, очень воспитанный человек.

Обожаю ее! Анна – лучшая! Включение Щербаковой в список номинантов на премию ISU является для нас положительной новостью», – сказал Лайшев.